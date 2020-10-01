اتصال هاتفي للكاظمي مع أمير الكويت الجديد..هذا ما تمناه له

2020/10/01 | 17:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته بو...

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