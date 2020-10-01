المئات يتظاهرون في الديوانية استذكارا لانطلاق تظاهرات تشرين

2020/10/01 | 17:59 - المصدر: وكالة نينا

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لديوانية/نينا/ تظاهر المئات من المواطنين في مدينة الديوانية عصر اليوم لمناسبة مرور الذكرى الاولى لانطلاق تظاهرات تشرين .وطالب المشاركون في التظاهرة ، التي انطلقت من شارع المواكب وصولا لبناية المحافظة ، بمحاسبة قتلة المتظاهرين وتقديمهم للمحاكمة ، واجراء الانتخابات المبكرة في موعدها وبقانون انتخابي عادل ، وعدم التسويف والمماطلة في تنفيذ مطالب الشعب المشروعة ./ انتهى

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