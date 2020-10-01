عاصفة ترابية وامطار في البصرة

2020/10/01 | 17:59 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / ضربت محافظة البصرة عاصفة ترابية شملت معظم مناطقها ، رافقها سقوط امطار متوسطة في ناحية السيبة جنوبي المحافظة ، وبعض المناطق الشمالية منها ./انتهى

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