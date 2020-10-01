2020/10/01 | 17:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ طالب النائب عن تحالف /سائرون / برهان المعموري، باعادة رسم السياسة المالية التي تتبعها المصارف بما يعود بتحقيق المنفعة للمواطنين وللاقتصاد الوطني.



وقال المعموري في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "الازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق تحتم على صناع القرار البحث عن معالجات واقعية للاصلاح المالي لانقاذ البلاد من الذهاب نحو هاوية المديونية ،التي ستخلف آثاراً كارثية على حاضر ومستقبل ابناء الوطن".



واضاف المعموري ان "العراق بلد معطاء فيه من الكفاءات والخبرات ما يمكن معه ايجاد الحلول لتجاوز هذه الازمة ، بل الانتقال من الاعتماد على النفط مصدرا رئيسا للدخل ، الى التنوع في المدخولات المالية وبما يضمن التنمية الاقتصادية".



وطالب المعموري، كخطوة اولى في طريق الاصلاح المالي للبلاد ، باعادة رسم السياسة المالية التي تتبعها المصارف بما يعود بتحقيق المنفعة للمواطنين وللاقتصاد الوطني من خلال زيادة الفائدة على اموال حسابات التوفير، وتقليل الارباح المفروضة على السلف"، مبينا ان "زيادة الفائدة ستدفع باتجاه استثمار الاموال المكتنزة في بيوت المواطنين، وان تقليل الارباح المفروضة على السلف سيؤدي الى زيادة الاقتراض لتنفيذ المشاريع وتشغيل الايدي العاملة وتحريك عجلة الاقتصاد"./انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن / سائرون / يطالب باعادة رسم السياسة المالية للمصارف) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن / سائرون / يطالب باعادة رسم السياسة المالية للمصارف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).