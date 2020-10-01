لبنان يعلن عن “اتفاق إطار” للتفاوض مع إسرائيل بشأن الحدود

2020/10/01 | 18:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن التوصل إلى اتفاق على إطار عمل للتفاوض مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية والبرية بين البلدين.وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بيروت، أن الجيش اللبناني سيقود المحادثات مع الجانب الإسرائيلي.وأوضح بري أن الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود في […]

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