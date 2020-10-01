لجنة المسابقات اجرت قرعة الدوري العراقي و تشهد مواجهة من العيار الثقيل بين الشرطة والزوراء

2020/10/01 | 18:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – اسفرت قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم 2020/ 2021، عن مواجهة من العيار الثقيل بين الشرطة والزوراء في قمة الجولة الاولى من المسابقة.وسحبت القرعة اليوم في قاعة المحطة وسط بغداد بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وممثلي جميع الأندية.وفيما يلي مواجهات الجولة الأولى في الموسم الجديد: الزوراء * الشرطة الكرخ * زاخو […]

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