بالصورة.. “المعلومة” تنشر مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم

2020/10/01 | 18:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد.

سحبت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، قرعة مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لموسم 2021/ 2021.

وستنطلق الجولة في الفـ25 من شهر تشرين الأول الجاري.

وشهدت الجولة مواجهة من العيار الثقيل بين الشرطة والزوراء على ملعب الشعب الدولي.



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