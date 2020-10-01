أمين بغداد يوعز بإعداد قانون ينظم الأسواق ويوجه بتخفيض الجباية على الاكشاك

2020/10/01 | 18:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوعز أمين بغداد منهل عزيز الحبوبي، الخميس بإعداد قانون جديد ينظم واقع أسواق العاصمة.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان "الحبوبي اوعز باعداد قانون جديد ينظم واقع الاسواق في العاصمة بغداد، فيما وجه بتخفيض أموال الجباية المفروضة على أصحاب الاكشاك".

كما وجه الحبوبي بتنظيم مرور المتبضعين داخل الأسواق والاهتمام بأعمال النظافة".

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