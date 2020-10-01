دولة تراجع أعداد الوفيات بكورونا بعد “تلاعب في الأرقام”

2020/10/01 | 18:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلن الرئيس الصربي مراجعة أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في بلاده، عقب تصريحات لكبير علماء الأوبئة يشكك فيها في الإحصاءات الرسمية لأعداد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19.قال الرئيس ألكسندر فوتشيتش، الخميس، إن “صربيا ستجري مراجعة شاملة لكل حالة وفاة ولكل شخص”.وأصر فوتشيتش على أن السلطات لم تخف أعداد الوفيات الناجمة عن وباء […]

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