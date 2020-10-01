2020/10/01 | 18:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 22 دقیقة

386 مشاهدة

ديجيتال ميديا انا ر تي

اعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، القبض على قيادي من داعش قام بـ 22 "عملية ارهابية"، في اطراف قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (1 تشرين الاول 2020)، انه "من خلال متابعة عصابات داعش الإرهابي والقصاص منهم، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات صلاح الدين بالاشتراك مع القوة الماسكة لمحافظة السليمانية القبض على أحد الإرهابيين في أطراف قضاء جم جمال التابعة لمحافظة السليمانية والمطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

واضاف، انه "عمل بما يسمى ولاية كركوك والمكنى ابو نجاح، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية ونفذ أكثر من (22) عملية إرهابية ومنها هجوم على دور المواطنين وتفجيرها وقتل العديد منهم واستهداف منتسبي الأجهزة الأمنية".

واوضح، انه "اشترك في اغتيال اثنين من أعضاء المجلس المحلي في قضاء الطوز والهجوم على مركز شرطة ينكجة، حيث تم ايداعة التوقيف لإكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تعلن القبض على قيادي من داعش بمحافظة عراقية (صورة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تعلن القبض على قيادي من داعش بمحافظة عراقية (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).