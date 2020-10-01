أمين بغداد يوعز باعداد قانون جديد ينظم واقع اسواق العاصمة

2020/10/01 | 18:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أوعز أمين بغداد منهل عزيز الحبوبي، اليوم الخميس، باعداد قانون جديد لتنظيم واقع الاسواق الشعبية بالعاصمة

وقال بيان للامانة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الحبوبي قام بجولة ميدانية في اسواق مدينة الكاظمية استجابة لمطالب اصحاب الاكشاك في سوق الفضوة “، مبينا ان “امين بغداد وجه بتخفيض اموال الجباية المفروضة على اصحاب الاكشاك في سوق الفضوة بالتراضي مع المتعهد”.

واضاف البيان، ان “الحبوبي اوعز باعداد قانون ينظم الاسواق الشعبية وعملية الجباية بشكل يضمن عدم وجود متعهدين او وسطاء بين دوائر امانة بغداد والمستأجرين واصحاب المحال والاكشاك”.

كما وجه امين بغداد، “بتنظيم مرور المتبضعين داخل الاسواق والاهتمام باعمال النظافة وجمع المخلفات من قبل اصحاب المحال والاكشاك”.

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