زبون الزمالك دفع 4 آلاف.. تفاصيل اعترافات “شيري هانم وزمردة”

2020/10/01 | 18:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- قضت المحكمة الاقتصادية بحبس “شيري هانم وزمردة” لمدة 6 سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه بتهم ممارسة الدعارة وتسهيلها والخروج على قيم المجتمع، بعد بعد أن ألقت مباحث الآداب القبض عليهما في 11 يونيو الماضي، داخل غرفة في فندق بمصر الجديدة.بدأت شهرة “شيري هانم وابنتها زمردة” من شقة بالجولف وحتى رحلتهما في عنبر […]

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