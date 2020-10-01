اعادة ٥٠٠ نازح عراقي من تركيا الى العراق عبر “رحلة استثنائية”

2020/10/01 | 18:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، الخميس، تتفيذها واجب استثنائي لاعادة النازحين المتواجدين في مخيم اكد داخل الاراضي التركية الى البلاد.

وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “بالتنسيق المباشر مع وزارة الهجرة والمهجرين تم ارسال عدد من حافلات الشركة لاعادة ( ٥٠٠ ) نازح عراقي من الاراضي التركية الى حضن الوطن ومدنهم الاصلية في محافظة نينوى.”

وأضاف، أن “جهد الشركة متواصل لنقل كل العوائل التي نزحت الى المحافظات الامنة او دول الجوار لإعادتهم الى مناطقهم الاصلية بالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية وفق الخطة الموضوعة وحسب التوقيتات المحددة”.



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