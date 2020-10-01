2020/10/01 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الصحة تسجل 4493 إصابة بكورونا و50 حالة وفاة خلال 24 ساعة

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