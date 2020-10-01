صاروخ يستهدف رتلا للتحالف الدولي بمنطقة الشوملي في الديوانية بلا إصابات

2020/10/01 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني تعرض رتل للتحالف الدولي لهجوم صاروخي من دون تسجيل خسائر بشرية.

وقالت الخلية في بيان، إن رتلا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق تعرض إلى هجوم بصاروخ موجه لم ينفجر في منطقة الشوملي بمحافظة الديوانية، مما أدى الى أضرار بإحدى الحاويات دون خسائر تذكر.

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