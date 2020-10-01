الكاظمي يستقبل وفد مجموعة المشروع الياباني النفطي

2020/10/01 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفداً يابانياً يمثل مجموعة المشروع الياباني في مصافي الجنوب، والذي سيقوم بتحويل المخلفات الفائضة في الصناعات النفطية الى منتجات عالية القيمة.

ووصف الكاظمي المشروع الذي سيكون بطاقة خمسة وخمسين الف برميل باليوم، والذي يهدف الى زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة مصافي الجنوب، عبر تحويل مخلفات الإنتاج الفائضة المتمثلة بالنفط الأسود الى منتجات عالية القيمة، إضافة الى إنتاج مواد الغاز السائل والبنزين وزيت الغاز المهدرج، وزيت الوقود لمحطات الكهرباء، وصفه بأنه بداية لشراكة طويلة مع اليابان، ونموذج للتعاون الاقتصادي المثمر الذي سيسهم في تدعيم القطاع النفطي العراقي.

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