 النزاهة تضبط مجموعة تنتحل صفة العمل بهيئةٍ مزعومةٍ لمكافحة الفساد في نينوى وبابل “صور”

2020/10/01 | 18:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تمكنها من ضبط مجموعةٍ تنتحل صفة العمل في هيئة مكافحة الفساد وإدارة الأزمات بنينوى، فيما أشارت إلى محاولتهم استحصال الموافقات لفتح مكتب للهيئة المزعومة.





وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “عمليَّة الضبط تمت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ”، مبينة ان ” المديرية تحقيق الهيئة في المحافظة تلقت معلوماتٍ عن مجموعةٍ تتواجد في ديوان محافظة نينوى تدعي الانتماء إلى(هيئة مكافحة الفساد وإدارة الأزمات)، وأن هذه المجموعة أقدمت على تقديم كتب ووثائق، لغرض الحصول على موافقة المحافظ على افتتاح مكتب للهيئة، بغية ممارسة أعمالها”.





وبينت الدائرة، ان المديريَّة تحركت بشكل سريع والذي أفضى إلى جمع المعلومات والتحري واستحصال القرار القضائي بضبط كل ما له علاقة بالقضيَّـة، إذ تمكنت من ضبط المتهم الذي انتحل صفة مدير فرع الهيئة المزعومة في المحافظة، ومتهم آخر انتحل صفة عضو فيها”، لافتة الى إن “العمليَّة أسفرت عن ضبط المتهمين وكذلك الباجات والوثائق والكتب والنظام الداخلي التي كان بحوزتهم، وتم عرضهم رفقة المبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص الذي قرَّر توقيف المتهمين استناداً إلى أحكام المادَّة 260 بدلالة القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ وإصدار امر قبض بحق متهم آخر”.

واوضحت أن “المجموعة كانت قد فتحت مكتباً مزعوماً لها في محافظة بابل، وخاطبت محافظة نينوى في محاولة لفتح فرع لها فيها”، مشيرة الى أن “قاضي التحقيق المُختصِّ في نينوى وبعد مخاطبته الجهات المعنية في محافظة بابل، تم إصدار أمر قبض المتهمين في القضية حيث تم تنفيذ الأمر الصادر عن قاضي التحقيق المختص في محافظة بابل بحق المتهم الرئيس الذي كان ينتحل صفة رئيس (هيئة مكافحة الفساد وإدارة الأزمات)، وذلك بالتنسيق والإشراف بين مكتب تحقيق الهيئة في بابل وجهات إنفاذ القانون”.

ودعت الهيئة، المؤسسات الرسمية والمواطنين والجهات الاخرى، الى “توخي الحذر من مثل هذه الأعمال والتيقن والتحقق من الجهات التي تتعامل معها من خلال اعتماد طرق الاتصال والتواصل الرسمية المعلنة من قبل الهيئة”.

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