اللجنة العليا لأمن المطارات تقرر منع الأشخاص والعجلات من دخولها بدون موافقات رسمية

2020/10/01 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت اللجنة العليا لأمن المطارات، اليوم الخميس، منع الأشخاص والعجلات من دخول المطارات بدون صفة وظيفية او موافقات رسمية.

وقالت هيأة المنافذ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الهيأة اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي شارك في اجتماع اللجنة العليا لامن المطارات تنفيذا للأمر الديواني(16) والذي عقد في مطار بغداد الدولي برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي وبحضور مستشار الأمن الوطني قاسم الاعرجي وممثل جهاز المخابرات لشؤون المنافذ الحدودية ومستشار وزير الداخلية ومعاون رئيس سلطة الطيران المدني والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة".

واضاف البيان أن "الاجتماع تضمن متابعة الإجراءات المتخذة لتفعيل توصيات اللجنة العليا لأمن المطارات وحسب الأمر الديواني (16) والمصادق عليها من قبل دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي والتي تضمنت جملة من القرارات منها إخلاء المكاتب المتواجدة في المطارات والتي تقع خارج الوصف الوظيفي لعمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية الجوية وكذلك منع الأشخاص والعجلات من دخول المطارات بدون صفة وظيفية وموافقات رسمية ، وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة وعدم المساس بحرم المطارات".

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