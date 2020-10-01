2020/10/01 | 18:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا/ ترأس سفير العراق في لندن محمد جعفر الصدر اجتماعاً مع ممثلي مجموعة استرازينيكا البريطانية لصناعة الادوية والتي تقود مشروع لقاح فايروس كورونا ، بالتعاون مع جامعة اوكسفورد البريطانية، عبر تقنية الفديو.وذكر بيان للسفارة العراقية بلندن تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه :" ان الاجتماع بحث امكانية حصول العراق على جرعات كافية من اللقاح الذي تنتجه الشركة من بين العديد من اللقاحات التي يجري تطويرها، مضافاً لامكانية الطرح المبكر للقاح "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير العراق في لندن يبحث مع الشركة البريطانية المنتجة للقاح كورونا امكانية الحصول على جرعات كافية من اللقاح) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير العراق في لندن يبحث مع الشركة البريطانية المنتجة للقاح كورونا امكانية الحصول على جرعات كافية من اللقاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).