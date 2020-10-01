تسجيل 1276 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات في الاردن

2020/10/01 | 18:30 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/اعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل 1276 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الاردن اليوم، منها 1274 محلية، والاخرى لمواطنين قادمين من الخارج ،ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات بالمملكة الى 13101.واشارت الصحة الاردنية في موجز صحفي الى تسجيل 8 حالات وفاة، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات في المملكة منذ انتشار الوباء الى 69 حالة، لافتة الى شفاء 126 مصابا اليوم كانوا يعالجون بالمستشفيات الحكومية والخاصة./انتهى

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