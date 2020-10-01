ضبط عامل عربي وزوجته بتهمة ابتزاز شاب بصور مُخلة

2020/10/01 | 18:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- يجرى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة للوقوف على ملابسات واقعة اتهام عامل وزوجته باستدراج شاب يرتبط بعلاقة عاطفية بالزوجة، وتصويره فى أوضاع مخلة لابتزازه، والاستيلاء منه على مبلغ مالي، وتم ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من شاب، اتهم فيه عامل وزوجته بتصويره في أوضاع مخلة والاستيلاء منه […]

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