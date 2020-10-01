نوير يتوج بجائزة افضل حارس مرمى في اوروبا

2020/10/01 | 18:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” مراسم قرعة دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الخميس، في مدينة جنيف السويسرية.

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على هامش الحفل بمنح العديد من الجوائز الفردية.

وفاز الإيفواري ديدييه دروجبا، نجم تشيلسي الإنجليزي الأسبق، بجائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كما تُوج الألماني مانويل نوير بجائزة أفضل حارس في أوروبا لعام 2020، ليتفوق على الكوستاريكي كيلور نافاس (باريس سان جيرمان) والسلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).

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