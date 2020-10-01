بعد اتهامات وجهت للحشد.. لواء 30 يوضح حول استهداف أربيل بالصواريخ

2020/10/01 | 18:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفى الحشد الشعبي، الخميس، وجوده في المنطقة التي تم اطلاق الصواريخ منها على محافظة أربيل، مبينا ان اختيار مكان الاطلاق جاء لتشويه سمعة الحشد ولن نسمح بتكرار هذه الاحداث مرة اخرى.

وقال آمر لواء 30 في الحشد الشعبي، أبو كوثر الشبكي في مؤتمر صحفي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (1 تشرين الأول 2020)، ان "المنطقة التي تم اطلاق الصواريخ منها هي منطقة شبه خالية ومتروكة، ولا يمكن للحشد والبيشمركة رؤية مطلقي الصواريخ كونهم كانوا في واد يصعب الرؤية من خلاله".

وأصاف الشبكي، انه "بعد تطويقنا مكان اطلاق الصواريخ حاولنا العثور على ما تبقى من ادلة للوصول الى الجناة"، مبينا ان "هذا العمل جاء لزعزعة الامن في منطقة سهل نينوى وهذا الفعل ليس من شيمة الحشد الشعبي".

وتابع: "بدأنا بوضع خطط لايقاف مثل هكذا اعمال لأرباك الوضع الأمني ولن يهدأ لنا بال حتى القبض على الجناة".

وأردف آمر اللواء، ان "اختيار مكان الاطلاق جاء لتشويه سمعة الحشد الشعبي ولن نسمح بتكرار هذه الاحداث مرة اخرى".

وكان جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، اتهم في وقت سابق من أمس الاربعاء، الحشد الشعبي في نينوى، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها محافظة اربيل امس الاربعاء.

وذكر الجهاز في بيان، ان "6 صواريخ سقطت في اطراف محافظة اربيل ، تم اطلاقها من خارج حدود المحافظة".

وأوضح البيان، انه "تم اطلاق ستة صواريخ خارج حدود أربيل إلى مطار أربيل ولكن لم يكن هناك أي اضرار بالارواح".

وتابع البيان، ان "مجموعة من جماعات الحشد الشعبي اطلقت في الساعة 8:30 مساء ومن قرية شيخ امير في نينوي، 6 صواريخ باتجاه مطار اربيل الدولي، ولكنها سقطت بعيدا عن المطار".

وأضاف البيان، ان اثنين "من تلك الصواريخ لم ينفجرا، ولحسن الحظ لم تكن هناك خسائر".

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