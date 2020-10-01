جريمة بشعة تهز سوريا والرأي العام اب يقتل بناته الثلاث وانتحر

2020/10/01 | 18:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- فجعت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا بجريمة بشعة هزت الرأي العام، لأب سوري يعمل مدرسا أقدم على قتل بناته الثلاث ثم انتحر كاشفا أسباب ذلك في منشور له على (فيسبوك).الجريمة الأليمة وقعت في مدينة طرطوس السورية، حيث قام مدرس رياضيات سوري بقتل بناته الثلاث وانتحاره حيث تفاجأ أصدقاء غدير سلام، يوم أمس الأحد، بمنشور على صفحته […]

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