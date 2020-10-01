الصناعة تحصي إنتاجها للكمامات والأوكسجين

2020/10/01 | 18:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- نصار الحاج

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، عن كميات الإنتاج من الكمامات والأوكسجين، فيما أكدت عدم الوصول للاكتفاء الذاتي من هذين المنتجين.

وقال مدير الداٸرة الفنية في الوزارة ناصر إدريس لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة لم تصل للاكتفاء الذاتي من منتج الكمامة"، مبيناً أن "الطاقة الإنتاجية المتاحة هي 300 ألف كمامة يومياً (إنتاج ميكانيكي)، و40 ألف كمامة يومياً (خياطة يدوية )، حيث بلغ إجمالي الكمامات المجهزة لوزارة الصحة لغاية الآن 7068500 كمامة".

وأضاف أن "شركة وزارة الصناعة لن تستطع تغطية الحاجة المحلية للأوكسجين الطبي، كون الشركة ليست مصنعة للأوكسجين وأنما تدعم عمل خلية الأزمة من خلال وحدات غاز وسائل الأوكسجين المكملة للعملية الإنتاجية المتوفرة لديها".

وأشار إلى أن "إجمالي الكميات المجهزة من غاز وسائل الأوكسجين لغاية الآن بلغ 261432 اسطوانة غاز و 1042094 لترا سائلا أوكسجين".

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