"سعيا لتقويض السلام".. تقرير: إيران قد تصعد عملياتها في البحرين

2020/10/01 | 18:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع تقرير لمجموعة بحثية إسرائيلية أن تصعد إيران وأذرعها من عملياتها في البحرين في محاولة منها لتقويض اتفاق التطبيع مع إسرائيل الذي وقعته المنامة في وقت سابق من الشهر الماضي.

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