الكاظمي:كنا ومازلنا أوفياء لحراك تشرين و مخرجاته السامية!

2020/10/01 | 18:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس (1/10/2020)، بياناً بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق احتجاجات تشرين التي شملت اغلب المحافظات العراقية، العام الماضي.

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