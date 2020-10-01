تركيا تفرج عن مغنية كوردية سُجنت عامين

2020/10/01 | 18:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محامي المغنية الألمانية من أصول كوردية هوزان كان، أن السلطات التركية أفرجت عن موكلته التي سجنت عامين لكن محاكمة كان وابنتها بتهمة الإرهاب سوف تستمر.ومُنعت المغنية من مغادرة البلاد.

وقال المحامي نيروز اكالان لوكالة الأنباء الألمانية أن المغنية التي تستخدم الاسم الفني هوزان كان ، غادرت سجن باكيركوي في مدينة إسطنبول مساء الأربعاء ولكنها منعت من مغادرة البلاد.

وأضاف اكالان، أن محكمة كانت قد اتفقت في وقت سابق مع الدفاع أن فترة السجن الطويلة التي خضعت لها كانت غير مناسبة وأمرت بإطلاق سراحها.

وصدر حكم بحق كان في تشرين الثاني عام 2018 بالسجن لمدة ستة أعوام لعضوية حزب العمال الكوردستاني.

وأُعيد فتح محاكمتها في آب الماضي بعد أن قضت محكمة استئناف بأنه "لا يوجد دليل واضح" على أن كان عضو في المنظمة الإرهابية.

وتستمر محاكمة جونول أورس، ابنة كان، المتهمة هي الأخرى بإرهاب في تركيا، في مدينة إسطنبول اليوم الخميس.

وأُلقي القبض على كان في حزيران /يونيو عام 2018 في مدينة أدرنة حين اعترضت الشرطة حافلة لمحلة دعاية لحزب الشعوب الديمقراطي.

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