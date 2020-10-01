نوير افضل حارس في دوري الابطال

2020/10/01 | 18:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حصل الألماني مانويل نوير، نجم بايرن ميونخ، على جائزة أفضل حارس في بطولة دوري ابطال اوروبا عن موسم 2019-2020.

وكان ينافس نوير على الجائزة كل من: الكوستاريكي كيلور نافاس (باريس سان جيرمان)، والسلوفيني يان اوبلاك (اتلتيكو مدريد).

ونجح نوير، خلال الموسم الماضي في حصد لقب دوري ابطال اوروبا، رفقة بايرن ميونخ، عقب التغلب على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.

وتألق نوير بشكل لافت للنظر في النسخة الماضية من البطولة، كما دافع عن شباكه بتميز في المباراة النهائية.

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