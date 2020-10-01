2020/10/01 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_الزغيبي قلم / عبد السلام الزغيبي بعد تأخير مبرر بأحوال وظروف بلد كان قبل سنوات شبه دولة، تغيرت لتصبح شء هلامي، لم يتحدد شكله النهائي..وصلني كتاب الصديق القاص محمد العنيزي "الحركة المسرحية في بنغازي"،ـ بعد أن قام بجولة في أجواء وسماوات عدة دول ـ وفي صفحته الداخلية الاولى، إهداء جميل من المؤلف.الكتاب وهو من إصدارات الهيأة العامة للثقافة للعام 2019 وحسب عنوانه في الغلاف يؤرخ للحركة المسرحية في بن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراءة في كتاب الحركة المسرحية في بنغازي - عبد السلام الزغيبي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قراءة في كتاب الحركة المسرحية في بنغازي - عبد السلام الزغيبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).