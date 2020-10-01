زمن موناليزا الحزينة: الفصل التاسع/ 4 - دلور ميقري

2020/10/01 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري في الأشهر السابقة لوضع بيان طفلتها، ظهرت بشكلٍ أوضح عوارضُ الخَرَف على الحماة.



لكن العجوز كانت آنذاك ما تفتأ تشارك في أشغال البيت، ولو أنها تفعل ذلك كالسائرة في نومها.



وعيها لحالتها المَرَضية، بيّنت عنه بتجرّد ونزاهة في آخر مراحل حبل كنّتها، لما أعلنت سلفاً عدم قدرتها على أداء وظيفة القابلة.



وكان هذا آخر عهدها بالمهنة، التي مارستها طوال ستة عقود تقريباً.



عقبَ ولادة حفيدتها، داهمها وسواسٌ لن يفارقه ......





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