إحاطة بمهنة التعليم لمن غابت عنه حقيقة التدريس - المهدي بوتمزين

2020/10/01 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المهدي_بوتمزين يسقط العديد من الناس في العالم العربي في مغالطات حول مهنة التدريس , حيث يزعمون أن المدرس يشتغل ساعات قليلة في الأسبوع عطفا على استفادته من العطل الطويلة الأجل , و يحسِبون أن مهامه محصورة في نطاق ضيق جدا و يتوهمون أن مسؤوليته الأولى و الأخيرة هي حراسة الأطفال و ليس تلقينهم فنون و مبادئ الحياة من الأخلاق و الواجبات المقترنة بحقوقهم و إمدادهم بالعلم و المعرفة ؛ لأن هذه المهام الأخيرة تحمل في طيات ......





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