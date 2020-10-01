ناد إسرائيلي يعتذر بعد “سُبة بذيئة” بحق هاري كين

2020/10/01 | 19:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعتذر نادي مكابي حيفا الإسرائيلي لهاري كين وفريقه توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعد ظهور مقطع فيديو يرصد تلفظ المدافع محمد أبو فاني بـ”سُبة بذيئة” بحق المهاجم الإنجليزي.ويستعد توتنهام لاستضافة الفريق الإسرائيلي في لندن، الخميس، في تصفيات الدوري الأوروبي، لتحديد المتأهل لدور المجموعات.وظهر مقطع فيديو لأبو فاني في غرفة الملابس، وهو يهين كين بشتيمة […]

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