قرعة دوري أبطال أوروبا 20202021 دور المجموعات

2020/10/01 | 19:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 – 2021 لدور المجموعات حسب القوانين المعتادة في القرعة بدون تغييرات كبيرة، باستثناء الظروف التي تحيط بلعبة كرة القدم خلال جائحة كورونا والتي ستتسبب في غياب الجماهير عن المدرجات لفترة من الوقت.

وتترقب الجماهير قرعة دوري الأبطال لدور المجموعات، لما فيها من إثارة كبيرة، حيث تأهل معظم الفرق الكبرى لهذا الدور، وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا دور المجموعات في حفل توزيع جوائز اليويفا عن الموسم الماضي 2019 – 2020، مثل جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وجائزة أفضل مدرب، والفريق المثالي.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا – دور المجموعات

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ – أتلتيكو مدريد –

المجموعة الثانية: ريال مدريد – شاختار دونستك

المجموعة الثالثة: بورتو – مانشستر سيتي

المجموعة الرابعة: ليفربول – أياكس

المجموعة الخامسة: إشبيلية – تشيلسي

المجموعة السادسة: زينيت سان بطرسبرج – بوروسيا دورتموند

المجموعة السابعة: يوفنتوس – برشلونة

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان – مانشستر يونايتد

التصنيف الذي تم اعتماده في قرعة دوري الأبطال دور المجموعاتتم تقسيم الفرق إلى 4 مستويات، في كل مستوى 8 فرق، ويمنع أن يقع فريقان من نفس الدولة في نفس المجموعة.



المستوى الأول يضم أبطال الدوريات وأبطال البطولات القارية لأوروبا، ثم يتم تصنيف الأندية بناءً على مركزها في ترتيب الأندية الأوروبية من اليويفا.

المستوى الأول: بايرن ميونخ، إشبيلية، ريال مدريد، ليفربول، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، زينيت الروسي، بورتو البرتغالي

المستوى الثاني: برشلونة، مانشستر سيتي، أتلتيكو مدريد، مانشستر يونايتد، بوروسيا دورتموند، تشيلسي، شاختار دونيتسك، أياكس أمستردام

المستوى الثالث: دينامو كييف، سالزبورج النمساوي، لايبزيج، إنتر ميلان، أوليمبياكوس، لاتسيو، كراسنودار، أتلانتا

المستوى الرابع: لوكوموتيف موسكو، مارسيليا، كلوب بروج، بوروسيا مونشنجلادباخ، إسنطبول باشاك شهير، ميديتيلاند، رين، فيرنتسفاروشي

ملاحظات عن قرعة دوري أبطال أوروبا دور المجموعاتستنطلق مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم 20 أكتوبر، وستستكمل الجولة الأولى في 21 أكتوبر من العام الحالي.

سيختتم دور المجموعات في الجولة السادسة من كل مجموعة يوم 9 ديسمبر من العام الحالي.

يعتبر دور المجموعات من العام الحالي مضغوط بشكل أكبر من السنوات الماضية حيث كان ينطلق في منتصف شهر سبتمبر من كل عام، وسبب هذا التأخير هو جائحة كورونا التي لم تسمح بانتهاء مباريات الموسم الماضي في موعدها.

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