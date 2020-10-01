العمليات المشتركة تعلن القبض على مرتكبي الهجوم على مطار أربيل

2020/10/01 | 19:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- قال المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق، تحسين الخفاجي إنه جرى توقيف مرتكبي الهجوم على مطار أربيل ومستهدفي البعثات الدبلوماسية في بغداد.وقال الخفاجي، أنه “تم القبض على أشخاص متورطين باستهداف البعثات الدبلوماسية في بغداد إلى جانب مرتكبي الهجوم على مطار أربيل..والتحقيق جار معهم وفق المعلومات المتوفرة لدينا”.وأضاف: “لا يمكن أن نعطي […]

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