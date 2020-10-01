اعترافات مثيرة لربة منزل أقامت علاقة مع ابن شقيقتها

2020/10/01 | 19:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أدلت ربة منزل تدعى (هـ س): لرجال المباحث بأقوالها، عقب ضبطها في واقعة ممارسة الرذيلة مع ابن شقيقتها في منطقة 15 مايو، مؤكدة إن ابن شقيقتها كان يمارس معها الرذيلة وأن ابنها دخل عليهما فجأة فحاول الهروب من ابنها الذي حاول قتله فاختل توازنه وسقط من الطابق الخامس.وأوضحت المتهمة أنها لم تكن معتادة […]

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