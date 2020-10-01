ضبط مجموعة تنتحل صفة العمل في هيئة مكافحة الفساد في محافظتين

2020/10/01 | 19:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، ضبط مجموعة تنتحل صفة العمل في "هيئة مكافحة الفساد" بمحافظتي نينوى وبابل.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان صحفي تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (1 تشرين الثاني 2020)، ان "مديرية تحقيق الهيئة في محافظة نينوى معلوماتٍ عن مجموعة تتواجد في ديوان محافظة نينوى تدعي الانتماء إلى(هيئة مكافحة الفساد وإدارة الأزمات)، وأن هذه المجموعة أقدمت على تقديم كتب ووثائق؛ لغرض الحصول على موافقة المحافظ على افتتاح مكتب للهيئة؛ بغية ممارسة أعمالها".

الدائرة نوهت بتحرك المديرية السريع الذي أفضى إلى جمع المعلومات والتحري واستحصال القرار القضائي بضبط كل ما له علاقة بالقضيية، إذ تمكنت من ضبط المتهم الذي انتحل صفة مدير فرع الهيئة المزعومة في المحافظة، ومتهم آخر انتحل صفة عضو فيها.

واوضحت، إن "العملية أسفرت عن ضبط المتهمين وكذلك الباجات والوثائق والكتب والنظام الداخلي التي كان بحوزتهم، وتم عرضهم رفقة المبرزات المضبوطة على السيد قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيف المتهمين استناداً إلى أحكام المادة 260 بدلالة القرار 160 لسنة 1983 وإصدار امر قبض بحق متهم آخر.

واضافت،أن "المجموعة كانت قد فتحت مكتبا مزعوم لها في محافظة بابل، وخاطبت محافظة نينوى في محاولة لفتح فرع لها فيها، مؤكدة أن قاضي التحقيق المختص في نينوى وبعد مخاطبته الجهات المعنية في محافظة بابل، تم إصدار أمر قبض المتهمين في القضية حيث تم تنفيذ الأمر الصادر عن قاضي التحقيق المختص في محافظة بابل بحق المتهم الرئيس الذي كان ينتحل صفة رئيس (هيئة مكافحة الفساد وإدارة الأزمات)، وذلك بالتنسيق والإشراف بين مكتب تحقيق الهيئة في بابل وجهات إنفاذ القانون،فيما دعت الهيئة المؤسسات الرسمية والمواطنين والجهات الاخرى الى توخي الحذر من مثل هذه الأعمال والتيقن والتحقق من الجهات التي تتعامل معها من خلال اعتماد طرق الاتصال والتواصل الرسمية المعلنة من قبل الهيئة".

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