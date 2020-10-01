فرض اجراءات جديدة في مطارات العراق

2020/10/01 | 19:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدرت اللجنة العليا لأمن المطارات، الخميس، قرارات جديدة تضمنت منع فئة من الأشخاص والعجلات من دخول المطارات، فضلا عن إخلاء مكاتب متواجدة فيها.

وقالت اللجنة العليا لأمن المطارات في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (1 تشرين الأول 2020)، انه "تقرر منع الأشخاص والعجلات من دخول المطارات بدون صفة وظيفية وموافقات رسمية".

وأضاف البيان، كما تقرر "إخلاء المكاتب المتواجدة في المطارات التي تقع خارج الوصف الوظيفي لعمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية الجوية".

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