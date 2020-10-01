رونالدو وميسي وجها لوجه بمجموعة واحدة في دوري الابطال المقبل

2020/10/01 | 19:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للموسم الجديد (2020-2021)، التي جرت اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية، عن مواجهة انتظرها عشاق الساحرة المستديرة.

وقد أوقعت قرعة “التشامبيونز ليغ” فريقي يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني في مجموعة واحدة، وهي المجموعة السابعة (G).

وتحقق بذلك حلم الملايين من عشاق الساحرة المستديرة لرؤية المواجهة من جديد بين الغريمين التقليديين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

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