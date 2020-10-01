نائب يستبعد تمرير طلب الحكومة للاقتراض داخل البرلمان

2020/10/01 | 19:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

استبعدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، وجود مرونة بتمرير الاقتراض الذي طلبته الحكومة داخل البرلمان بعد صرفها اكثر من 15 ترليون القرض السابق من دون تامين الرواتب.

وقال عضو اللجنة المالية شيروان ميرزا لـ/المعلومة/ ان “الحكومة صرفت مايقرب من 15 ترليون دينار القرض السابق من دون تمكنها من تامين الرواتب الى نهاية العام الجاري ما يدل على غياب السياسة المالية الواضحة والشفافة”.

واضاف انه ” من الصعب تمرير طلب الحكومة بقرض جديد داخل البرلمان”، مبينا انه “في حال حصلت الموافقة المبدئية على تمريره فان البرلمان يحتاج من اسبوع الى اسبوعين لتمريره مابين القراءة الاولى والثانية والتصويت”.

ولفت الى ان “الجلسة ستعقد بعد زيارة الاربعين لمناقشة القرض لكن بإمكان الحكومة الضغط على رئاسة البرلمان لعقد جلسة طارئة قبل زيارة الاربعين لتمرير الطلب ومناقشته”.انتهى25و

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