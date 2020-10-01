أغنى أغنياء روسيا يخسرون 26 مليار دولار

2020/10/01 | 19:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

انخفضت ثروة أغنى أغنياء روسيا، المدرجين على مؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات، منذ بداية 2020 بنحو 26 مليار دولار، وكان وحيد أليكبيروف، الشريك في ملكية شركة “لوك أويل” أكبر الخاسرين.

ووفقا لـ”بلومبرغ” فقد انخفضت ثروة رجل الأعمال الروسي أليكبيروف وحده منذ بداية العام الجاري بنحو 7.2 مليار دولار.

ويضم المؤشر 500 شخصية، من ضمنها 24 شخصية من روسيا.



ويحتسب المؤشر ثروة الأغنياء بناء على قيمة أسهم الشركات التي يمتلك فيها المليارديرات حصصا.

وتراجعت ثروة الشريك والمدير التنفيذي لشركة “نوريلسك نيكل”، فلاديمير بوتانين، بواقع 2.95 مليار دولار منذ بداية العام، إلى 25.1 مليار دولار، ورغم ذلك لا يزال بوتانين يتصدر قائمة أغنى أغنياء روسيا.

فيما جاء في المرتبة الثانية المالك الرئيسي ورئيس مجلس إدارة “NLMK”، فلاديمير ليسين، بثروة تقدر بنحو 20.2 مليار دولار، وانخفضت ثروته منذ بداية العام الجاري بواقع 1.17 مليار دولار.

أما في المرتبة الثالثة فجاء المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الغاز”نوفاتيك”، ليونيد ميخيلسون، بثروة تقدر عند 19.3 مليار دولار، وتراجعت ثروته بـ 5.25 مليار دولار.



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