صاروخ موجه يستهدف رتل معدات للتحالف جنوبي العراق

2020/10/01 | 19:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خلية الإعلام أن الصاروخ لم ينفجر

الترا عراق - فريق التحرير

تعرض رتل معدات للتحالف الدولي، الخميس، إلى هجوم من نوع جديد، جنوبي العراق.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، 1 تشرين الأول/أكتوبر، أن "رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين تعرض، إلى هجوم بصاروخ موجه لم ينفجر في منطقة الشوملي بمحافظة الديوانية".

وأضاف البيان، أن الهجوم "أدى إلى أضرار بإحدى الحاويات دون خسائر، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".

فيما قالت منصات على صلة بالفصائل المسلحة، أن "الهجوم نفذ بصاروخ مضاد للدروع (ATGM)، وهو الأول من نوعه، وقد استهدف رتلاً يحمل معدات لوجستية للقوات الأمريكية".

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