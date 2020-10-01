تركيا واليونان تتفقان على

2020/10/01 | 19:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأرسلت تركيا سفينة أبحاث، برفقة سفن حربية، للتنقيب عن موارد الطاقة في منطقة تدعي اليونان أنها تقع على جرفها القاري وحيث تطالب بحقوق اقتصادية حصرية.كما أرسلت أثينا سفنا حربية خاصة بها إلى المنطقة.

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