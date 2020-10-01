الاعلام والاتصالات تفتتح غرف عمليات مشتركة خلال الاربعينية

2020/10/01 | 19:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الخميس، عن افتتاح غرف عمليات مشتركة مع شركات الهاتف لتأمين خدمات الاتصالات بجودة عالية لزوار الاربعينية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بالتزامن مع الزيارة المليونية لاربعينية الامام الحسين (عليه السلام) وتوافد الزائرين من انحاء العراق كافة والبلدان الاخرى لأحياء الزيارة الأربعينية داخل مدينة كربلاء المقدسة، فقد استنفرت هيئة الإعلام والاتصالات جميع كوادرها الهندسية وقامت إدارة الهيئة المتمثلة برئيس الجهاز التنفيذي علي ناصر الخويلدي وبالتنسيق مع شركات الهاتف النقال في العراق (زين العراق – اسياسيل – كورك تليكوم) بافتتاح غرفة عمليات مشتركة مركزية في مقر مكتب الهيئة بمحافظة كربلاء، وغرف عمليات مشتركة فرعية في كل من محافظات بغداد والبصرة والنجف وذي قار، وذلك لضمان ديمومة الخدمة الاتصالاتية بجودة عالية على مدار 24 ساعة ولحين انتهاء الزيارة الاربعينية”.

واوضح (أوس مجيد العوادي) مدير دائرة جودة الخدمة ومراقبة الطيف الترددي، بحسب البيان أن “الخطة الموضوعة لهذه الزيارة تضمن ديمومة الخدمة الاتصالاتية بجودة عالية”، مبينا ان “تشكيل غرف العمليات يصب في مراقبة عوامل الجودة خلال 24 ساعة في اليوم ولحين انتهاء الزيارة بالاضافة الى مراقبة جميع ابراج ومنظومات الشبكات والبدالات عن بعد من خلال سحب البيانات بصوره آنية والتعامل معها بشكل فوري عبر برامج وحواسيب أعدت لهذا الغرض”.

واشار العوادي الى ان “الفرق الهندسية الجوالة وفرق الصيانة لشركات الهاتف النقال منتشرة ضمن خطة جغرافية لجميع محاور المدن، موزعة بعناية وعلى وفق دراسة دقيقة لتضمن التحرك السريع والوصول الى اية محطة بث او برج معين قد يحتاج الى معالجة فنية فورية”، مؤكدا “حرص هيئة الإعلام والاتصالات تفتتح غرف عمليات مشتركة مع شركات الهاتف لتأمين خدمات الاتصالات بجودة عالية لزوار الاربعينية”.

وتابع، “من اهم مهام غرف العمليات المشتركة أيضاً، تقديم التقارير الفنية لإدارة الهيئة كل ساعتين الى ثلاث ساعات خلال ايام الزيارة بالاضافة الى كوادر الهيئة الموجودة داخل الغرف التي تتيح لهم تقييم جميع عوامل الجودة بشكل آني ومتواصل واتخاذ القرارات الفورية بصدد أي انحدار على هذه العوامل في حال حدوثه… جميع هذه الفرق المنتشرة على تواصل دائم مع غرف العمليات المشتركة”.

واكد ان “اهم مهام غرف العمليات المشتركة أيضاً، تقديم التقارير الفنية لإدارة الهيئة كل ساعتين الى ثلاث ساعات خلال ايام الزيارة بالاضافة الى كوادر الهيئة الموجودة داخل الغرف التي تتيح لهم تقييم جميع عوامل الجودة بشكل آني ومتواصل واتخاذ القرارات الفورية بصدد أي انحدار على هذه العوامل في حال حدوثه”.

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