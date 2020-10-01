شاب يلقي متفجرات قرب منزل عشيقته بطائرة مسيرة لينتقم منها

2020/10/01 | 19:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- انتقم رجل أمريكي من عشيقته بعدما هجرته بفعل غريب شرق بنسلفانيا، حيث ألقى متفجرات قرب منزلها بواسطة طائرة مسيرة.وتفصيلا، ضبطت الشرطة الأمريكية الرجل الأمريكي الذي حاول الانتقام من عشيقته، حيث أجريت التحقيقات في سلسلة من الانفجارات الصغيرة التي هزت حيًا شرق بنسلفانيا لأكثر من عام.وكان أفراد الشرطة تعقبوا الرجل بعد تحقيقات في […]

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