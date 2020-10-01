وكالة : رئيس الموساد زار المنامة أمس وتأكيدات على أهمية إعلان تأييد السلام

2020/10/01 | 19:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت وكالة أنباء البحرين اليوم الخميس، أن رئيس جهاز (موساد) الإسرائيلي، يوسي كوهين، زار مملكة البحرين يوم أمس.وأضافت: أن الفريق عادل بن خليفة الفاضل، رئيس جهاز المخابرات الوطني، والشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، كانا في استقباله.ووفق الوكالة فقد، تباحث الجانبان خلال الزيارة، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما […]

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