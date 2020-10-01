بالوثيقة .. مذكرة قبض بحق وزير الاتصالات السابق نعيم الربيعي

2020/10/01 | 19:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد مذكرة قبض بحق نعيم ثجيل الربيعي، وزير الاتصالات السابق في حكومة عادل عبدالمهدي”.

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