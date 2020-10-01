القضاء يصدر القاء القبض بحق وزير الاتصالات بحكومة عبد المهدي + وثيقة

2020/10/01 | 19:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أصدر القاء العراقي مذكرة قبض بحق وزير الاتصالات في الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.وبحسب كتاب رسمي صادر عن محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية / محكمة تحقيق الكرادة، فأن مذكرة قبض صدرت بحق المتهم نعيم ثجيل الربيعي، وهو وزير الاتصالات السابق في حكومة عادل عبدالمهدي.

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