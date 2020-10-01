أمريكا تقول إنها لن تترد في التحرك لحماية أفرادها في العراق

2020/10/01 | 19:32 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (رويترز) - قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك لحماية أفرادها في العراق، حيث تعتبر الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والتي هاجمت أهدافا أمريكية ”أكبر مشكلة منفردة“ في البلاد.ووجه ديفيد شينكر مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى التحذير عندما سئل خلال إفادة عن التهديدات الأمريكية بإغلاق سفارتها في بغداد.ورفض التعليق على ما أسماها ”المحادثات الدبلوماسية الخاصة“ لوزير الخارجية مايك بومبيو لكنه أضاف ”لا يمكننا أن نتسامح مع التهديدات التي يتعرض لها شعبنا ورجالنا ونساؤنا الذين يخدمون في الخارج“.إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن

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