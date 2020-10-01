بالوثيقة.. صدور مذكرة قبض بحق وزير بحكومة عبدالمهدي

2020/10/01 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أصدر محكمة استئناف بغداد، مذكرة قبض بحق وزير الاتصالات في حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من المحكمة يوم 27 من الشهر الماضي، تضمنت قرارا قضائيا بالقبض على الوزير السابق.

وبحسب الوثيقة، فقد صدرت مذكرة القبض، على خلفية ارتكاب الربيعي جريمة تحرير صك بدون رصيد.

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